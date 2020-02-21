В Екатеринбурге по решению суда госпитализировали двух детей из-за подозрения на коронавирус

Кировский районный суд Екатеринбурга постановил экстренно госпитализировать четырехлетнюю девочку и ее сестру, которые вместе с родителями 2 февраля вернулись на Урал из китайского города Санья. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе областного суда Свердловской области.

«13 февраля из поликлиники, к которой прикреплен ребенок, поступило экстренное сообщение о том, что девочка, прибывшая из КНР, имеет признаки ОРВИ. Законному представителю ребенка выдано постановление о госпитализации ребенка, его изоляции и проведении обязательного медицинского осмотра в срок до 14 февраля. Мать девочки отказалась от взятия для медицинского исследования биоматериалов дочери, а также подписала отказ от госпитализации», — сообщили в пресс-службе.

Получив отказ от госпитализации, областное управление Роспотребнадзора обратилось в суд с требованием госпитализировать не только девочку «с признаками ОРВИ», но и второго ребенка. Оба требования были удовлетворены судом. Решения о госпитализации вступают в силу немедленно.

Ранее суд в Петербурге также принудительно госпитализировал жительницу города Анну Рыбакову, которая сбежала из карантинной зоны Боткинской больницы. Другую сбегавшую из карантина и повторно госпитализированную петербурженку Аллу Ильину сегодня отпустили из больницы.