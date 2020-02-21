Россия предложила Беларуси снижать премию в цене на нефть пропорционально экспортной пошлине

Россия предложила Беларуси снижать премии по ценам на поставляемую нефть примерно на 2 доллара за тонну каждый год. Об этом, как сообщили РБК в пресс-службе Минэнерго, заявил глава министерства Алексей Новак.

Уменьшении премии будет происходить пропорционально снижению экспортной пошлины. По словам Новака, «это позволит частично компенсировать эффект» от ее уменьшения. Министр добавил, что Минск уже уведомили о предложении.

Премия по ценам составляла около 10 долларов в прошлом году, и ее снижение фактически означает предоставление скидки на российское сырье.

Беларусь добивается от России полной отмены премии в связи с подорожанием нефти из-за налогового маневра – поэтапного обнуления экспортной пошлины. Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее заявил, что российский лидер Владимир Путин предложил компенсацию потерь от снижения таможенной пошлины, сумма которой может составить до 300 миллионов долларов.

Лукашенко также назвал приемлемую для страны цену на газ – до 90 долларов за тысячу кубометров. Он отметил, что газ в Европе на биржах стоит 110 долларов. «Значит, у нас он в районе до 90 долларов. Если брать мировую цену», – заявил он. В январе-феврале страна закупала это сырье по цене 2019 года – 127 долларов.

Поставки российской нефти в Беларусь остановлены с января – она закупила сырье по цене без премий поставщикам только для загрузки нефтеперерабатывающих заводов до конца месяца и приобрела 80 тысяч тонн нефти у Норвегии. Лукашенко сегодня заявил, что потери страны от снижения пошлины составили 420-430 млн долларов при поставках 24 млн тонн ежегодно.

В феврале лидеры России и Беларуси проводили переговоры, но договориться о ценах не смогли.