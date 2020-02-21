Сенаторы предложили распространить на всю страну штрафы за борщевик на дачных участках. Они уже действуют в Подмосковье

Сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова вместе с коллегами предложила Минюсту внести в новую редакцию КоАП штрафы за отказ от борьбы с борщевиком на дачных и приусадебных участках. Об этом Рукавишникова рассказала РИА Новости.

С осени 2018 года аналогичные меры уже действуют в Московской области. Предложенные сенаторами штрафы при этом значительно меньше, чем в случае Подмосковья: для дачников они составят 2-3 тысячи рублей, для должностных лиц — 5-10 тысяч рублей, а для юрлиц — 20-30 тысяч рублей (вместо 1 миллиона в МО).

В отличие от Подмосковья, сенаторы также предложили отнести под статью борьбу и с другими сорными растениями, в том числе с амброзией полыннолистной, которая в период цветения может вызывать аллергию. Протоколы же по новой статьей смогут составлять как Россельхознадзор, так и органы власти регионального и муниципального уровня.

В Госдуме уже выступили против их инициативы: по мнению депутата-эсэра Михаила Емельянова из комитета по законодательству, поскольку на землях муниципалитетов борщевик встречается чаще, сначала нужно предусмотреть меры по борьбе с борщевиком и определить ответственных за это чиновников, «а потом уже штрафовать граждан».