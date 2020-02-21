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СК попросил отпустить из СИЗО полицейского, признавшего вину по делу Голунова
«Новая газета»редакция
Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы перевести из СИЗО под домашний арест экс-полицейского Дениса Коновалова, который признал вину по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова и дал показания против своего начальника Игоря Ляховца. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.
Ранее Коновалов рассказал, что его бывший начальник — замглавы отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы — поручил ему подкинуть Голунову наркотики. По словам адвоката, Коновалов дал признательные показания под давлением следователей.
С конца января пятеро экс-полицейских, участвовавших в задержании журналиста, находятся под арестом. Их обвиняют в превышении полномочий, фальсификации улик и хранении наркотиков. Бывший оперативник Максим Уметбаев признался, что ударил Голунова, остальные фигуранты свою вину отрицают.
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