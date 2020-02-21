Суд в Москве вынес заочный приговор экс-министру обороны Украины за выступления по телевидению

В Москве Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к 6 годам лишения свободы украинского политика Анатолия Гриценко, возглавлявшего министерство обороны в 2005-2007 годах и бывшего также депутатом Верховной Рады. Его признали виновным в призывах к терроризму, сообщает ТАСС.

Гриценко вменяют два высказывания в эфире украинских телеканалов. Так, в 2017 году, комментируя «112 Украина» взрыв автомобиля командира спецназа главного управления военной разведки Максима Шаповала, Гриценко сказал, что «на каждую такую машину, которая взлетела в воздух в Киеве или Мариуполе, должно по две взлететь в Таганроге или Москве».

Второе заявление, которое ему вменили спустя год, Гриценко сделал в 2014-м вскоре после аннексии Крыма и начала военных действий на востоке Украины: по его словам в эфире «1+1», граждане России тоже должны нести потери, как и украинцы в Донбассе, и предложил взрывать российские поезда с боевой техникой.

Ни в 2014-м, ни в 2017-м Гриценко уже не был ни чиновником, ни депутатом. Хотя Следственный комитет объявлял его в международный розыск, в Интерполе, как и в Генпрокуратуре Украины отказывались от сотрудничества по этому делу.