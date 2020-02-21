В Подмосковье завели дело против полицейских, подбросивших наркотики местному жителю и избивших его при задержании

В подмосковном Красногорске возбудили уголовное дело против полицейских, подбросивших наркотики местному жителю Борису Мартынову и избивших его при задержании. Об этом сообщает «Комитет против пыток».

По словам Мартынова, в ноябре 2018 года он вместе со знакомыми употреблял героин в лесу на окраине Красногорска, когда к ним подошли трое пьяных мужчин и без объяснения причин стали избивать их. Позже эти люди представились сотрудниками МВД и отвезли Мартынова и его приятелей в отдел полиции, где силовики продолжили выпивать.

Там полицейские вновь стали избивать задержанных, добиваясь признания в том, кто из них купил героин. Мартынов рассказывал, что их били кулаками в лицо. Затем оперативники подбросили в карман его куртки пакетик с наркотиком и вынудили признаться в том, что он принадлежит ему.

«Я понимал, что меня будут продолжать бить, а боль была уже нестерпимой, сказал: "Ну, если вы так решили, значит, мое". Когда я дал согласие, что "это мое", бить перестали», — говорит Мартынов. Медики впоследствии обнаружили у него перелом ребра, ушибы лица, синяки под обоими глазами и кровоизлияние в глаз.

Фото: «Комитет против пыток»

Мартынова обвинили в сбыте наркотиков (ч. 2 ст. 228.1 УК), но дело вернули на доследование из-за противоречий, обнаруженных во время судебного разбирательства. Против полицейских возбудили дело о превышении должностных полномочий. Сейчас суд рассмотривает дело бывшего оперативника отдела нарококонтроля Спартака Севумяна, который признался в избиении задержанного.

В феврале 2020 года Следственный комитет завел дело о фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности. Согласно постановлению, по нему проходит «неустановленное лицо из числа сотрудников полиции».