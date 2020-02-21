В Красноярске задержали сбившего сотрудника ВГТРК помощника экс-депутата. Тот заявил, что журналист сам бросился на капот

В Красноярске на 48 часов задержали Алексея Талюка – помощника экс-депутата краевого заксобрания и предпринимателя Анатолия Быкова – по делу о воспрепятствовании журналистской деятельности, сообщает ТАСС. Он наехал на сотрудника «России 24» Павла Брыкина во время попытки взять интервью.

Накануне Брыкин со съемочной группой подбежал к машине Талюка с вопросами во дворе его дома, однако тот отказался отвечать. Редакция канала после этого публиковала кадры, где корреспондент с «серьезными травмами» лежит на дороге на картонной коробке. Несмотря на это, госпитализация ему не потребовалась.

Сам Талюк назвал инцидент провокацией: через месяц у Быкова заканчивается мораторий на участие в выборах, дейстовавший после вынесения ему условного приговора по делу об организации покушения на убийство (по этой причине Быков не смог переизбраться в краевой парламент в 2016 году). Быкова, контролировавшего крупнейшие металлургические и энергетические предприятия края, подозревали в причастности и к другим убийствам в 90-х, из-за чего «Новая газета» ранее называла его «теневым губернатором» Красноярского края.

Талюк рассказал «Красноярским новостям», что до этого отказывал Брыкину в интервью с Быковым о его возможном выдвижении. 20 февраля же Брыкин «целенаправленно побежал к его машине, накинулся на копот, поскользнулся и упал». «Достает микрофон, протягивает мне и начинает задавать вопросы: "Я вас посажу. Вы меня сбили, воспрепятствуете журналистской деятельности"», — добавил он.