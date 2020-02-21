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В правительство Мурманской области пришли с обысками. Задержан замминистра имущественных отношений

Общество

Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье

 

Силовики пришли с обысками в правительство Мурманской области. Следственные действия прошли в региональном министерстве имущественных отношений.

В результате был задержан замминистра Сергей Бунтов, которого подозревают в получении взятки. По информации источника «Новой», чиновник якобы получил 135 тысяч рублей как откат за продажу принадлежавшей области недвижимости в Североморске по заниженной цене.

По версии телеграм-канала «Мурманск инсайд», Бунтов претендовал на должность министра. Ранее он работал в службе судебных приставов. 

СК и правительство области не отрицают обысков и задержания чиновника, однако официально ситуацию не комментируют.

Теги:
задержание, обыски, мурманская область

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