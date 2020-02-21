цифра
Правительство не смогло потратить 1,22 триллиона рублей. Но для умирающих больных с СМА не нашлось 239 миллионов
В правительство Мурманской области пришли с обысками. Задержан замминистра имущественных отношений
Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье
Силовики пришли с обысками в правительство Мурманской области. Следственные действия прошли в региональном министерстве имущественных отношений.
В результате был задержан замминистра Сергей Бунтов, которого подозревают в получении взятки. По информации источника «Новой», чиновник якобы получил 135 тысяч рублей как откат за продажу принадлежавшей области недвижимости в Североморске по заниженной цене.
По версии телеграм-канала «Мурманск инсайд», Бунтов претендовал на должность министра. Ранее он работал в службе судебных приставов.
СК и правительство области не отрицают обысков и задержания чиновника, однако официально ситуацию не комментируют.