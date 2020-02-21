Российские хоккеисты пожаловались генпрокурору на присвоение главой профсоюза КХЛ членских взносов

Группа бывших и действующих хоккеистов и тренеров обратилась к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить главу профсоюза Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрея Коваленко. Об этом пишет «Коммерсант».

По мнению авторов заявления, на членские взносы Коваленко «развивает свой бизнес», а также он не выполняет свои «непосредственные обязанности». Хоккеисты и тренеры подчеркнули, что исправно платили взносы, и на счетах профсоюза «были собраны многомиллионные суммы денежных средств». О том, как они использовались, спортсмены ничего не знают, Коваленко о трате денег перед ними не отчитывался.

Авторы заявления отметили, что соглашение о сотрудничестве спортсменов с КХЛ не подписано до сих пор, получивших травмы спортсменов не поддерживают финансово, а финансово-хозяйственную деятельность от игроков скрывают. Источник «Коммерсанта» утверждает, что происходящим недовольны не только написавшие заявление, но и многие другие спортсмены.

Членские взносы составляют 1% от контракта. По словам собеседника «Коммерсанта», в «лучшие годы» профсоюз собирал суммы около 100 млн рублей. Сейчас же входящие в профсоюз хоккеисты составляют 20% от всех играющих в российской лиге, раньше их было «намного больше».

В Генпрокуратуре не смогли подтвердить получение заявления хоккеистов, руководитель инициативной группы Юрий Бабенко и сам Колесников от комментариев отказались.