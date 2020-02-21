Путин присвоил генеральское звание представителю МВД Ирине Волк

Президент Владимир Путин присвоил генеральские звания 60 сотрудникам силовых ведомств — МВД, Росгвардии, ФСИН, ФССП и Следственного комитета. В том числе генерал-майором стала представитель МВД Ирина Волк, у которой ранее было звание полковника.

В прошлом феврале Путин повысил ее в должности до помощника министра внутренних дел, что дало ей право на звание генерал-майора полиции. Его решили присвоить после года успешной службы в новом качестве.

В указе Путина также упоминаются начальник главка МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин (повышен до генерал-лейтенанта), глава челябинского управления ФСИН Виктор Брант (повышен до генерал-лейтенанта внутренней службы), а также заместитель директора Росгвардии Олег Плохой (ему присвоено звание генерал-полковника).