Лукашенко: Путин предложил компенсировать потери до 300 миллионов долларов от снижения таможенной пошлины

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о предложении российского лидера Владимира Путина компенсировать потери от снижения таможенной пошлины, передает БЕЛТА.

Сумма компенсации может составить до 300 миллионов долларов. «Если мы получали в прошлом году от пошлины 1 миллиард долларов, допустим, а в этом году за счет снижения этой самой пошлины (она же все время снижается) получим 700 миллионов. Он сказал: мы 300 миллионов долларов компенсируем. В том числе за счет премий компаниям», — заявил Лукашенко.

Президент Беларуси назвал это «хоть каким-то путем к развязке споров» с Россией по поводу цен на нефть. Лукашенко заявил, о готовности Москвы сохранить для Минска прошлогодний финансовый уровень по нефти, и Беларусь готова это «посчитать». Других предложений по решению проблемы со стороны России, по словам Лукашенко, пока нет.

Экспортная пошлина снижаетс в связи с налоговым маневром России. Из-за разногласий по цене поставки российской нефти в Беларусь были остановлены с января. Лукашенко тогда поручил найти альтернативные источники сырья, свои потери из-за налогового маневра Беларусь оценивала в 330 миллионов долларов.

Однако позже Беларусь закупила у России нефть по цене без премий поставщикам для загрузки нефтеперерабатывающих заводов до конца января. В феврале лидеры двух стран провели переговоры, однако договориться о ценах на поставки нефти и газа не смогли.