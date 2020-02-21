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Директора фонда «Общественный вердикт» вновь оштрафовали за нарушение закона об «иноагентах»
Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 100 тысяч рублей директора правозащитного фонда «Общественный вердикт» Наталью Таубину за нарушение закона об «иностранных агентах». Об этом сообщается в телеграм-канале организации.
Протокол на фонд Роскомандзор составил из-за отсутствия соответствующей маркировки в YouTube-канале организации (ч. 2 ст. 19.34 КоАП). «Суд не смутило, что мы всюду пишем, и в YouTube в том числе, что нас внесли в список агентов и мы это оспариваем», — отмечают правозащитники. Фонд намерен обжаловать решение.
В организации добавляют, что о назначенном заседании им стало известно только вечером накануне, поэтому «Общественный вердикт» просил отложить его. Представитель Таубиной не смог прийти в суд, поскольку участвует как свидетель в процессе по делу о восстановлении кладбища репрессированных в Пермском крае.
«Общественный вердикт» оказывает правовую помощь по защите прав и свобод человека. Среди прочего юристы фонда занимаются делом о пытках в ярославской колонии №1. Осенью организацию и ее директора оштрафовали на 650 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки об «иноагенте» на сайте фонда.