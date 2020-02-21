Под Оренбургом умер госпитализированный с ОРЗ срочник. Власти говорят о врачебной ошибке

В Оренбургской области в медсанчасти скончался 19-летний срочник Лев Пономарев из частей Тоцкого гарнизона. Глава района Пермского края, откуда солдат прибыл на службу, сообщил в соцсетях, что командир части объяснил смерть врачебной ошибкой.

В пресс-службе Центрального военного округа рассказали, что 18 февраля Пономарева госпитализировали с признаками острого респираторного заболевания, однако его состояние резко ухудшилось. Сейчас комиссия округа и правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти призывника.

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Местные воинские части неоднократно привлекали внимание правозащитников: так, в марте 2016 года во время подготовки к занятиям на Тоцком полигоне от возгорания палатки умер контрактник (одного из находившихся там военных приговорили к реальному сроку); в том же году под давлением старослужащих там покончил с собой еще один военнослужащий. Осенью 2018 года военных Тоцкого гарнизона осудили за то, что они под видом сотрудников ФСКН избили солдат и вымогали у них деньги за непревлечение по наркотической статье.