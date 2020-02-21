Transparency: перелеты главы Минпромторга Мантурова бизнес-джетами могли обойтись в 200 миллионов рублей за год

Стоимость перелетов главы Минпромторга Дениса Мантурова за прошлый год превысила 200 миллионов рублей в год, при этом чаще всего министр использовал частные самолеты. Об этом говорится в расследовании Transparency International о тратах на командировки российских чиновников.

По данным сотрудников Transparency International, министр пользуется как минимум двумя частными бортами — Sukhoi Superjet 100 и Tу-204. Перемещения самолетов, отразившиеся на сайте Flight Radar, совпадают с графиком командировок главы Минпромторга. Воздушные судна принадлежат структурам ПАО «ОАК», а их эксплуатацию осуществляет компания «РусДжет».

Кроме того, в Transparency International заподозрили Мантурова в использовании бизнес-джетов для личных целей: министр, предположительно, летал на них в Геленджик, где у него, по некоторым данным, есть недвижимость. Общая стоимость использования этих самолетов может превышать 200 миллионов рублей, утверждают в организации.

В Transparency International также проанализировали траты на перелеты других чиновников Минпромторга, Минфина, Минкульта и упраздненного министерства по делам Северного Кавказа, информация о этом была опубликована на портале госзакупок. Аналитики пришли к выводу, что бизнес-классом летали и те госслужащие, которым по статусу положен эконом-класс. Всего на полеты в более комфортных условиях чиновники потратили 63% бюджетов на поездки.

В России перевозками президента и еще восьми чиновников высшего ранга занимается специальный летный отряд Россия. В исключительных случаях и с согласия президента, услугами спецавиации могут воспользоваться другие граждане. Остальные чиновники должны летать регулярными рейсами. В зависимости от ранга, они могут использовать первый или бизнес-класс. Расходы за служебные командировки им возмещаются из бюджета, однако федеральные министерства редко публикуют данные о поездках.