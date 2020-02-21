Собянин рассказал о рейдах полиции и применении системы распознавания лиц из-за коронавируса

Власти Москвы с помощью системы распознавания лиц отслеживают перемещения лиц, получивших по прибытии из Китая постановления о двухнедельной изоляции. Всего на данный момент их получили 2,5 тысячи человек, рассказал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Помимо аэропортов, для вручения постановлений сотрудники полиции и медики «проводят рейды по местам возможного проживания» граждан Китая в гостиницах, общежитиях и съемных квартирах — там ищут тех, кто прибыл до закрытия границы 20 февраля.

Мониторинг происходит также в общественном транспорте (для этого водителей обязали сообщать диспетчерам о «лицах китайской национальности» в салоне). Останавливать людей с азиатской внешностью на улицах Москвы для проверки с недавнего времени стали и сотрудники Роспотребнадзора. «Большинство проверенных в ходе рейдов граждан находятся в Москве довольно давно, никаких ограничений к ним не применяется», — отметил Собянин.

В метро со вчерашнего дня из-за коронавируса стали вдвое чаще менять воздушные фильтры и проводить больше уборок вагонов. Водителей такси и операторов каршеринга в свою очередь обязали регулярно дезинфицировать ручки дверей своих автомобилей, добавил Собянин.