Сенатор Клишас: в Конституции может появиться запрет вести дипломатические переговоры о передаче российских территорий 

В Конституции может появиться поправка о запрете вести переговоры о передаче российских территорий. Об этом РБК сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Основному закону сенатор Андрей Клишас.

По его словам, в Конституции будут прописаны ограничения на все действия, связанные с отчуждением территорий, в том числе и на дипломатичеcкие переговоры. «У дипломатов не будет таких полномочий. На это будет конституционный запрет», — цитирует сенатора издание.

Его сопредседатель Павел Крашенинников уточнил, что в список действий, попадающий под запрет, также включат и призывы к передаче российских земель.

Предполагается, что ограничения будут касаться всех, кто находится на территории России, в том числе и граждан других стран. Ответственность за его нарушение пропишут позже в Кодексе об административных правонарушениях. При этом Клишас не исключает, что санкции за игнорирование запрета могут внести и в Уголовный кодекс.

Таким образом члены рабочей группы планируют оформить предложение артиста Владимира Машкова конституционно запретить отчуждение территорий России. Эту идею поддержал и президент Владимир Путин, который объявил об изменении Конституции в ходе послания президента Федеральному собранию 15 января.