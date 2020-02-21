Разведка США предупредила конгрессменов о планах России по вмешательству в выборы

Сотрудники Национальной разведки США в ходе закрытого брифинга в Конгрессе заявили, что у них есть доказательства готовящегося вмешательства России в президентские выборы 2020 года. В этот раз атаки будут сильнее маскировать, сообщают The New York Times и канал CNN со ссылкой на участников мероприятия.

Согласно докладу, Россия намерена вмешаться в праймериз демократов и в общий ход выборов. Помимо помощи Трампу, они также собираются «подорвать доверие американцев к их избирательной системе». Для кибератак будут использоваться сервера внутри страны, а случаи вмешательства будут выдавать за действия иранских хакеров. Российские спецслужбы, как отметили на брифинге, также учатся обходить запреты на распространение фейковых сообщений в соцсетях.

Мероприятие состоялось 13 февраля, о нем Трампу рассказали коллеги по Республиканской партии. По данным СМИ, президент США был возмущен присутствием на брифинге демократа Адама Шиффа, который выступал главным обвинителем во время процесса по импичменту, и допускал, что эти резкие заявления могут использоваться против него (глава демократов в Сенате после выхода статьи уже заявил, что республиканцы именно по указу Трампа отклонили часть их предложений по увеличению затрат на меры безопасности).

По этой причине Трамп не стал предлагать кандидатуру директора Национальной разведки Джозефа Магуайра для повторного утверждения на должность. Вместо этого, он назначил временным главой службы, координирующей все 17 американских разведывательных служб, посла в Германии Ричарда Гренелла, у которого нет опыта в разведке, однако которого СМИ называют «верным соратником» президента. Сам Гренелл уточнил, что будет занимать пост недолго: вскоре президент объявит новую кандидатуру.