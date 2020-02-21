цифра
Правительство не смогло потратить 1,22 триллиона рублей. Но для умирающих больных с СМА не нашлось 239 миллионов
Что произошло за ночь 21 февраля. Коротко
«Новая газета»редакция
- Разведка США заявила, что Россия уже начала вмешиваться в ход президентских выборов 2020 года. По словам сотрудницы службы на закрытой встрече с конгрессменами, Россия намерена помочь Дональду Трампу переизбраться на второй срок так, чтобы ее было труднее отследить, чем в 2016 году. У Белого дома вызвало раздражение, что такие резкие заявления могут использоваться конкурентами против самого Трампа.
- Число случаев заболеваний новым коронавирусом за пределами Китая превысило 1200 человек. Из них уже 731 случаев зафиксировали в Японии (634 связаны с лайнером Diamond Princess) и еще 156 в Южной Корее (преимущественно, из-за вспышки в районе города Дэгу). В самом Китае было обнаружено больше 75 тысяч случаев заболеваний, из них 2,2 тысячи человек скончались (включая 115 человек за 20 февраля).
- В деле о самоубийстве бывшего руководителя управления автотранспорта ФСИН Виктора Свиридова появился первый фигурант. По данным ТАСС, обвинения в халатности предъявили судебному приставу Чертановского суда Москвы, который не нашел у мужчины пистолет в сумке, заметив при этом флягу с алкоголем.
- Правозащитники потребовали наказания для ингушских полицейских, опубликовавших в интернете оперативную съемку: девушку, которая попала в кадр при задержании в Магасе группировки, шантажировавшей замужних женщин, зарезал родной брат. В «Правовой инициативе» считают, что второй девушке из видео также грозит убийство чести.
- Родители полугодовалой героини публикации «Новой» Ани Новожиловой из Екатеринбурга со спинальной мышечной атрофией собрали деньги на ее лечение. Как отметили родители, большую часть суммы дал владелец НЛМК Владимир Лисин, помогли им и небольшие пожертвования. Несколько дней назад родителей вызывали в СК, чтобы опросить, почему лечение не смогли обеспечить за счет региона.
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