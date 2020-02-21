Болеющей СМА пятимесячной девочке из Екатеринбурга собрали деньги на лечение

Родители пятимесячной жительницы Екатеринбурга Ани Новожиловой, страдающей спинальной мышечной атрофией, объявили об окончании сбора средств на лечение девочки.

«Огромная благодарность каждому кто нас поддерживал, абсолютно каждому, от маленьких детишек до всех, кто был неравнодушен к нашей ситуации и пришел на помощь! Кто был с нами весь этот сложный путь», — говорится в инстаграме Новожиловых.

По словам папы Ани Петра Новожилова, большую часть суммы на лечение девочки дал владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. «За семь рукопожатий» родители поблагодарили экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана и менеджера по фандрайзингу «Фонда Ройзмана» Лейлу Гусейнову.

Они также отметили, что больница в Коламбусе согласилась снизить стоимость лечения Ани на 100 тысяч долларов— до 2,4 миллиона долларов.

Историю маленькой Ани Новожиловой «Новая газета» рассказала в январе. У девочки было выявлено редкое генетическое заболевание — СМА. Лекарство Zolgensma, которым можно вылечить болезнь, зарегистрировано только в США. Его стоимость — свыше 2 миллионов долларов.