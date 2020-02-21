Девять полицейских пострадали в стычках под Полтавой после прибытия украинцев из Уханя 

Девять сотрудников правоохранительных органов пострадали в ходе массовых беспорядков в поселке Новые Санжары под Полтавой, куда из Китая привезли эвакуированных из-за коронавируса украинцев. Об этом сообщает пресс-служба национальной полиции.

Дорога в Новые Санжары. Фото: Национальная полиция Украины

Там сообщили, что во время прибытия колонны автобусов с прилетевшими из Китая украинцами агрессивно настроенные местные жители начали забрасывать камнями полицейских, а один человек сел за руль автомобиля и попытался наехать на правоохранителей.

Кроме полицейских пострадал еще один человек. Возбуждены два уголовных дела по статьям о массовых беспорядках и о насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов, задержаны более 20 человек.

Автобус с эвакуированными. Фото: Национальная полиция Украины

Возмущение местных жителей вызвало решение властей организовать в санатории под Полтавой карантинную зону для эвакуированных из китайского Уханя 45 украинцев и 27 граждан других стран. Недовольные начали перегораживать дорогу, жечь на ней костры. Президент Украины Владимир Зеленский осудил такое поведение, а глава украинского Минздрава пообещала пробыть две недели в карантинной зоне вместе с эвакуированными.