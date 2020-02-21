СМИ: в деле о халатности приставов суда, где покончил с собой сотрудник ФСИН, появился первый фигурант

Сотрудники Следственного комитета предъявили обвинения в халатности приставу Чертановского суда Москвы Эдуарду Нефедову, сообщил источник ТАСС. Именно он осматривал бывшего руководителя управления автотранспорта ФСИН Виктора Свиридова, застрелившегося на прошлой неделе во время оглашения приговора.

Как ранее писала Baza, на входе в суд Нефедов обнаружил у Свиридова только флягу с алкоголем в кармане куртки: рамка металлодетектора на пистолет в его сумке не сработала. Флягу же Свиридову вернули, вылив из нее алкоголь.

12 февраля Чертановский суд признал Свиридова виновным в вымогательстве 10 млн рублей у бывшего замдиректора службы Александра Сапожникова и приговорил к 3 годам колонии строгого режима. Свиридов же настаивал на своей невиновности; из-за рака четвертой степени на время следствия его не стали помещать под арест. Его адвокат допускал, что если бы наказание было условным, тот бы не стал совершать самоубийство.