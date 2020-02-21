В Тюменской области инвалиды и члены многодетных семей объявили голодовку

В Тюменской области пятеро инвалидов и членов многодетных семей объявили голодовку в знак протеста против социальной политики региональных властей. Об этом заявил общественник, инвалид II группы Андрей Романов. Его видеообращение публикует telegram-канал «Тюменская уМоора».

Среди требований голодающих — обеспечение инвалидов ежегодным санаторно-курортным лечением, включение инвалидов III группы в категорию нуждающихся в получении мер социальной поддержки: жилья и земельных участков, а также увольнение замгубернатора по социальным вопросам Ольги Кузнечевских.

Главное требование — отмена имущественного ценза на получение жилья или земельного участка для инвалидов и многодетных семей. Сейчас, чтобы получить такую меру поддержки от регионального правительства, у соискателя не должно быть имущества на сумму более, чем 1000 МРОТ.

Однако МРОТ в Тюменской области установлен на уровне 100 рублей, отмечает Романов. Соответственно, людям отказывают в помощи, если у них есть имущество более, чем на 100 000 рублей. Дозвониться до пресс-службы правительства Тюменской области «Новой газете» не удалось.

В январе этого года Андрей Романов уже анонсировал голодовку тюменских инвалидов, однако тогда на опережение сработал губернатор региона Александр Моор, пригласивший общественника к себе и пообещавший помочь инвалидам в решении их проблем. Впоследствии состоялись заседания рабочих групп, однако их итоги инвалидов не устроили.