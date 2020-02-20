Правозащитники потребовали наказания для полицейских, опубликовавших оперативную съемку. Из-за этого видео убили жительницу Ингушетии, чтобы «смыть позор с семьи»

Адвокаты проекта «Правовая инициатива» направили обращение в Следственный комитет по Ингушетии с требованием выяснить, как снятое полицейскими видео задержания главы местной группировки, члены которой соблазняли и шантажировали замужних женщин, попало в интернет. Именно эта запись стала причиной смерти Елизаветы Могушковой, которую 7 февраля зарезал родной брат за то, что она опозорила семью, оказавшись на оперативной съемке.

В обращении в СК адвокаты требуют установить личности сотрудников полиции, допустивших публикацию оперативной съемки с персональными данными жертв в интернете, а также возбудить уголовное дело о халатности, повлекшей смерть человека ( ч. 2 ст. 293 УК) и о нарушении неприкосновенности частной жизни, совершенное с использованием служебного положение (ч. 2 ст. 137).

Адвокаты рассказали «Новой газете», что помимо Могушковой на записи присутствовала еще одна девушка, по требованию полиции назвавшая свои личные данные. «Правовая инициатива» считает, что сейчас она находится под угрозой «убийства чести», поэтому требуют установить ее местонахождение принять к ней меры государственной защиты.

«Убийство Елизаветы Могушковой подтверждает, что в Ингушетии по-прежнему имеют место «убийства чести», которые совершаются вследствие подозрения или реального факта о «проступке» или «неподобающем поведении» женщин, нарушивших сложившийся традиционный уклад», — отмечают в «Правовой инициативе».

По данным СМИ, с 2008 года жертвами «убийств чести» стали 33 человека в Дагестане, Ингушетии и Чечне. «„Убийство чести“ может быть совершено как назидание с целью предотвращения случаев „непослушания“ женщин в будущем, как показательная практика и превентивная мера регулирования поведения женщин», — отмечают правозащитники.