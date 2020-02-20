Экс-советника Трампа приговорили к трем годам тюрьмы за воспрепятствование расследованию российского вмешательства в выборы

Суд в Вашингтоне приговорил бывшего советника президента США Дональда Трампа Роджера Стоуна к трем годам и четырем месяцам тюрьмы за дачу ложных показаний во время расследования вмешательства России в президентские выборы. Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, 67-летнего Стоуна оштрафовали на 20 тысяч долларов. Суд установил, что в 2017 году Стоун дал ложные показаниях Конгрессу об опубликованных ресурсом WikiLeaks письмах Демократической партии. В частности, экс-советник скрыл, что хотел получить у основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа информацию о взломанных электронных письмах, компрометирующих соперников Трампа на выборах.

Судья отметил, попытка Стоуна воспрепятствовать расследованию вмешательства России в выборы была преднамеренной. Сам Стоун не признал вину.

Расследование вмешательства России в президенсткие выборы США проходило с мая 2017 года по апрель 2019. За это время было установлено, что у 16 человек, имевших отношение к президентской кампании Трампа, были разного рода контакты с россиянами. Шести из них, в том числе Стоуну, предъявлены обвинения в лжесвидетельстве.

Проводивший расследование спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел сговора между президентом и российскими властями, однако выявил такие доказательства вмешательства, как взлом серверов Демпартии, предположительно, офицерами ГРУ и кампания по дезинформации в соцсетях.