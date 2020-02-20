МИД Болгарии: отношения с Россией развиваются несмотря на шпионский скандал

Министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева заявила, что отношения между Болгарией и Россией остаются хорошими несмотря на шпионский скандал, в котором участвовали российские дипломаты. Об этом она сказала в эфире болгарского телеканала «Нова ТВ».

По ее словам, шпионаж — «это недопустимая деятельность», однако скандал не противоречит тому факту, что «болгарско-российские отношения развиваются на основе прагматизма и общих интересов».

Комментируя информацию заместителя председателя Народного собрания Валерия Симеонова относительно того, что директор Службы внешний разведки России просил в ОАЭ освободить задержанного там болгарского бизнесмена Васила Божкова, Захариева заявила, что МИД не работает по публикациям в СМИ.

«Если у нас появится подобная информация, мы отреагируем. Есть какие-то теории, есть информация в СМИ, но у нас нет такой информации. Поэтому мы и не вызывали посла России по этому поводу», — объяснила она.

На прошлой неделе вызвать в МИД посла России для объяснений потребовал как раз Симеонов, назвавший попытку освобождения болгарского олигарха очередным «безобразным и наглым» вмешательством Москвы во внутренние дела Болгарии. Пресс-секретарь российской разведки охарактеризовал его слова как «информационную утку».

Миллиардеру Василу Божкову, экстрадиции которого добивается Болгария, предъявлен целый ряд обвинений как экономического, так и уголовного характера. По имеющимся у болгарской стороны сведениям, он мог быть освобожден из-под ареста, однако лишен возможности покинуть ОАЭ.