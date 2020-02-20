Приковавшего себя к зданию ФСБ в поддержку осужденных по делу «Сети» арестовали за прошлогоднюю акцию

Тверской районный суд арестовал на 15 суток активиста Константина Фокина за экологическую акцию на Пушкинской площади, которая прошла 26 декабря прошлого года. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Фокин пришел в Мосгорсуд на обжалование ареста за акцию у ФСБ в поддержку фигурантов «Сети» (организация признана в России террористической и запрещена), во время которой он приковал себя наручниками к двери здания. Сразу после заседания его задержали полицейские и доставили в Тверской суд.

Активиста отправили под арест за то, что он разложил на земле баннер про климатический кризис, а также приковал себя к ограждению памятника Пушкину. Суд признал его виновным в невыполнении требований полицейских (ст. 19.3 КоАП).

17 февраля Фокин приковал себя цепью к двери здания ФСБ на Лубянке. После задержания его доставили в ОВД «Мещанский» и оставили там на ночь до суда.