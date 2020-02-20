цифра
Правительство не смогло потратить 1,22 триллиона рублей. Но для умирающих больных с СМА не нашлось 239 миллионов
Бывшую помощницу Дворковича обвинили в получении 4 млн рублей взятки путевками в Таиланд и Доминикану
«Новая газета»редакция
Следственный комитет обвинил экс-помощницу бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича Анастасию Алексееву в получении взятки туристическими путевками на сумму четыре миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС.
«В ходе предварительного следствия установлено, что Алексеева, занимая должность помощника заместителя председателя правительства, в период с 2015 по 2016 годы получила от гражданина Якушкина взятку за действия в пользу взяткодателя», — сказал следователь Следственного комитета в Басманном суде Москвы, где избирается мера пресечения Алексеевой.
Речь идет о двух поездках на отдых в Таиланд и в Доминиканскую Республику, стоимость каждой из которых составила два миллиона рублей.
Отмечается, что посредником в передаче взятки был гражданин США Джин Мирон Спектор. Как сообщили «Новой газете» в Басманном суде Спектора уже арестовали до 19 аперля по обвинению в посреднечестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.291.1 УК).
Известно, что Спектор занимал должность председателя совета директоров группы ОАО «Медполимер», которая занимается производством медицинских изделий. В 2017 году «Ведомости» писали, что после того, как в правительство ограничило закупки ряда импортных медизделий из поливинилхлоридных пластиков, «Медполимер» стала единсвенной компанией, поставляющей государству катетеры и устройства для переливания крови.
По данным «Медузы», Спектор — зять владельца компании Pharma VAM и «одного из главных людей на российском фармацевтическом рынке» Марка Балазовского.
По данным источников РБК, в конце 2018 года Алексеева была уволена из правительства из-за слива служебной информации СМИ. Тогда она уже работала в секретариате первого вице-премьера Антона Силуанова.