Бывшую помощницу Дворковича обвинили в получении 4 млн рублей взятки путевками в Таиланд и Доминикану

Следственный комитет обвинил экс-помощницу бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича Анастасию Алексееву в получении взятки туристическими путевками на сумму четыре миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«В ходе предварительного следствия установлено, что Алексеева, занимая должность помощника заместителя председателя правительства, в период с 2015 по 2016 годы получила от гражданина Якушкина взятку за действия в пользу взяткодателя», — сказал следователь Следственного комитета в Басманном суде Москвы, где избирается мера пресечения Алексеевой.

Речь идет о двух поездках на отдых в Таиланд и в Доминиканскую Республику, стоимость каждой из которых составила два миллиона рублей.

Отмечается, что посредником в передаче взятки был гражданин США Джин Мирон Спектор. Как сообщили «Новой газете» в Басманном суде Спектора уже арестовали до 19 аперля по обвинению в посреднечестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.291.1 УК).

Известно, что Спектор занимал должность председателя совета директоров группы ОАО «Медполимер», которая занимается производством медицинских изделий. В 2017 году «Ведомости» писали, что после того, как в правительство ограничило закупки ряда импортных медизделий из поливинилхлоридных пластиков, «Медполимер» стала единсвенной компанией, поставляющей государству катетеры и устройства для переливания крови.

По данным «Медузы», Спектор — зять владельца компании Pharma VAM и «одного из главных людей на российском фармацевтическом рынке» Марка Балазовского.

По данным источников РБК, в конце 2018 года Алексеева была уволена из правительства из-за слива служебной информации СМИ. Тогда она уже работала в секретариате первого вице-премьера Антона Силуанова.