В нескольких городах России полиция вызвала на допрос частных жертвователей ФБК

Правоохранительные органы начали обзванивать и вызывать на допросы частных жертвователей Штаба Навального и Фонда борьбы с коррупцией. Первые случаи произошли в Санкт-Петербурге и Омске.

По словам координаторов штабов, полицейские узнают у жертвователей, действительно ли они отправляли деньги ФБК. Так, 17 февраля сотрудник новосибирской полиции позвонил программисту Павлу Каратаеву.

«Он сказал, что мне нужно приехать к ним в отдел и объяснить назначение моих платежей Леониду Волкову в связи с уголовным делом из Москвы по отмыванию средств. Я донатил ФБК, а эти донаты приходят на карточку Волкова. Но я живу сейчас в Петербурге. Свой адрес я сообщил. Теперь жду официальной повестки на допрос», — рассказал он «Новой газете».

Дважды сотрудники полиции приходили по адресу предыдущей прописки Каратаева в Новосибирске. В 2017 году Каратаев несколько раз пожертвовал в ФБК суммы от 3 до 5 тысяч рублей, а сейчас подписан на ежемесячные пожертвования. Сотрудник полиции сообщил мужчине, что «ФБК совершало против него мошеннические действия». Сам Каратаев в это не верит: «Я доверяю ФБК и отписываться от платежей не буду».

Ольга Картавцева, координатор Штаба Навального в Омске, в свою очередь сообщила, что в Омске произошел похожий случай, но она не считает это чем-то опасным для жертвователей. В разговоре с «Новой», Картавцева вспомнила, что подобные звонки поступали жертвователям ФБК еще в 2015 году, когда деньги на работу ФБК собирались через «Яндекс.Кошелек». Тогда ни одного уголовного и административного дела заведено не было.

Картавцева также считает, что подобная работа правоохранительных органов может быть выигрышна для ФБК в связи с уголовным делом против ФБК: «Я считаю, что это прекрасно. В результате всех этих обзвонов они удостоверятся, что все это живые люди, которые жертвуют по 100-200 рублей, а не какие-то мифические преступники, которые пытаются отмыть деньги через нас».

3 августа 2019 Следственный комитет возбудил уголовное дело о «легализации денежных средств в размере порядка 1 млрд рублей». Якобы некие лица, имеющие отношение к ФБК, якобы «получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем», положили их на счета и перевели Фонду борьбы с коррупцией. По «делу ФБК» прошло более 200 обысков в 41 регионе.