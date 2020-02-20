Инвесторы вложат 350 млрд рублей в спутниковую систему «Сфера»

Частные инвестиции в создание многофункциональной спутниковой системы «Сфера» составят 350 миллиардов рублей, а инвесторы уже найдены, заявил в четверг директор департамента перспективных программ и проекта «Сфера» госкорпорации «Роскосмос» Сергей Прохоров на круглом столе по спутниковой связи, организованном компанией «Гонец».

«Реализация данной программы планируется как за счет средств федерального бюджета, так и с привлечением внебюджетных источников. На сегодняшний день для космической отрасли это достаточно большой объем — превышает 350 миллиардов рублей. В состав частных инвесторов входят как наши операторы, так и некоторые инвестиционные компании», — рассказал он во время своего доклада, не став уточнять детали.

Проект «Сфера» анонсировал президент России Владимир Путин в прошлом году. Система будет состоять более чем из 600 спутников, ее развертывание планируется с 2023 по 2028 годы.

Как ранее сообщала «Новая газета», это спутниковая система, в которой собраны высокоэллиптические спутники для широкополосного доступа «Экспресс-РВ», низкоорбитальные спутники низкоскоростной передачи данных для интернета вещей «Гонец», геостационарные спутники «Луч» с функцией межспутниковой ретрансляции, средние орбитальные спутники «Скиф», помимо этого спутники дистанционного зондирования земли (ДЗЗ), глобальная система передачи данных «Марафон IoT/M2M», а также навигационная система ГЛОНАСС. Все они развивались и развиваются самостоятельно. Главная же задача самой «Сферы» — их просто взаимоувязать. По оценкам источников «Новой газеты», проект оценивается в триллион рублей.

Как после мероприятия пояснил «Новой газете» Сергей Прохоров, бюджет на проект пока не утвержден и говорить о конкретных инвесторах пока рано. «Это (350 млрд. руб — ред.) просто объем частных инвестиций, который потребуется для реализации орбитальных группировок в интересах частных операторов (речь идет о таких игроках, как ГПКС, Газпром и др. — ред.)», — рассказал он. Помимо этого по мере прохождения согласований в министерствах и ведомствах, а также в правительстве России, «будет определен объем бюджетного финансирования», добавил он.