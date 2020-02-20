В Идлибе оппозиция начала наступление против войск Асада. Российские военные обвинили Турцию в их поддержке

В Сирии на юго-востоке идлибской зоны деэскалации поддерживаемые Турцией боевики вошли в город Нейраб, контролируемый правительственными войсками, сообщает турецкая Hurriyet. В российском Минобороны заявили, что прорыв поддерживала турецкая артиллерия, а в результате оппозиции удалось прорвать оборону.

Российская авиация в свою очередь на самолетах Су-24 нанесла несколько ударов по прорвавшимся вооруженным формированиям оппозиции. При этом там отметили, что турецкие военные прекратили удары по сирийским войскам после того, как Россия оповестила их о том, что засекла обстрелы.

В Минобороны Турции заявили, что в результате авиаударов погибли двое турецких военнослужащих, а еще пятеро получили ранения. Удары наносил Дамаск, уточнили в администрации президента Эрдогана. Участие в операции там отрицают. Турецкие военные также заверили, что войска Асада в ходе наступления потеряли около 50 человек и несколько танков.

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За последние три недели в Идлибе участились столкновения турецких военных и сирийской правительственной армии, действующей при поддержке России. Всего в Минобороны Турции сообщали о гибели 14 солдат за это время. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган накануне допускал, что начало турецкой операции против режима Асада это лишь вопрос времени: «Мы можем внезапно прийти за одну ночь».

По данным Bloomberg, для сдерживания России в Идлибе Турция на прошлой неделе запросила у США два зенитно-ракетных комплекса Patriot, которые разместят на турецко-сирийской границе в провинции Хатай. Ранее Турция уже несколько лет добивалась установки Patriot: за это США требовали от нее отказаться от российских систем С-400.