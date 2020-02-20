Обвиняемый в дедовщине срочник забайкальской части, где рядовой расстрелял сослуживцев, заплатил остальным пострадавшим по 500 рублей компенсации

В Забайкалье срочник Руслан Мухатов — он проходит подсудимым по делу о дедовщине в части, где рядовой Рамиль Шамсутдинов осенью открыл огонь по сослуживцам, — извинился перед остальными четырьмя потерпевшими и заплатил им по 500 рублей компенсации.

Как рассказал «Новой газете» адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев, те в ответ заявили на заседании в Читинском гарнизонном военном суде, что не имеют претензий к Мухатову и попросили рассматривать дело без их присутствия.

Мать шестого проходящего потерпевшим солдата, пострадавшего в ходе перестрелки Евгения Графова, который сейчас — по-прежнему без сознания — находится на лечении в Москве, заявила, что отказалась от иска к Мухатову. Сам Шамсутдинов, который проходит в московском центре Сербского экспертизу, от претензий отказывать не намерен.

«Они остаются потерпевшими, но это смягчает его [Мухатова] вину: у потерпевших по этой категории дел есть право попросить суд строго не наказывать, поскольку ущерб возместили, — объяснил адвокат. — Мы считаем компенсацию ненормальной: солдаты пока находятся на срочной службе и они — скажем так — не совсем самостоятельны в своих решениях».

Мухатову вменяют несколько эпизодов издевательств над солдатами младшего призыва. Так, в воскресенье 15 сентября, когда в части не было старших офицеров, он в ходе физподготовки заставлял солдат выполнять не предусмотренные программой упражнения — «ловить бабочек» (приседать и прыгать по команде, хлопая в ладоши) и ходить гуськом на месте («морская пехота»). «Он не давал нам отдыхать, я видел, как Слава Муркин упал с судорогой и заплакал от боли. Мухатов заставил его встать», — зачитали в суде показания Шамсутдинова (цитата по 72.ru).

Мухатов в тот день также в боксерской перчатке «пробивал лося» другим солдатам (заставлял их скрестить руки на уровне лба и бил). На заседании 20 февраля Мухатов заявил, что те сами просили его об избиении. «Раньше он такого не говорил, а теперь здесь стал говорить, что его солдаты провоцировали на это. Мы считаем, что это абсурд и неправдоподобно», — прокомментировал это адвокат Нагиев.

Кроме этого, известно, что в сентябре Мухатов ударил Шамсутдинова в плечо и голень, когда тот пошел курить в неположенное время. Согласно озвученным показаниям Шамсутдинова, в первые месяцы в части тот его не трогал, однако ближе к «дембелю» стал вести себя агрессивнее, а «другие старослужащие поддерживали его».

Напомним, стрельба в забайкальской части произошла вечером 25 октября 2019 года. После караула Шамсутдинов из табельного оружия выстрелил в двух офицеров, а после скомандовал сослуживцам лечь и добивал их одиночными выстрелами — всего тогда были убиты восемь человек. После этого Минобороны решило расформировать часть к концу года.

На допросе Шамсутдинов объяснял это установившейся в части дедовщиной, частыми унижениями и вымогательством денег. Перед расстрелом рядовой не спал трое суток, так как был на боевом дежурстве, а офицеры, по его словам, обещали после караула опустить его головой в унитаз. В Минобороны при этом отрицали, что к срочнику когда-либо применялось насилие.