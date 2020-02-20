В казахстанском селе на границе с Китаем произошли беспорядки из-за слухов о размещении там больных коронавирусом

Несколько сотен жителей села Сарытерек в приграничной с Китаем Восточно-Казахстанской области в ночь на 20 февраля вышли к зданию районной больницы с требованием не размещать там зараженных новым коронавирусом граждан КНР.

Как сообщают местные СМИ, в чатах WhatsApp появился слух о том, что к ним в амбулаторный центр 23 февраля якобы доставят группу больных коронавирусом людей из Китая – для этого в медпункте уже установили дополнительный койки. Жители с утра дежурили у больницы, а ночью стали выносить больничные койки на улицы.

Власти области рассказали, что в этом районе действительно собираются открыть карантинные стационары на 300 человек, однако там будут наблюдаться прибывшие из КНР граждане Казахстана – «наши с вами земляки и <..> фактически здоровые люди без признаков заболеваний». На место для разъяснения ситуации прибыл также глава области.