На Ямале подросткам запретили покупать зажигалки в рамках борьбы с газовой токсикоманией

Депутаты Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа ввели запрет на продажу несовершеннолетним зажигалок и других предметов, содержащих сжиженный углеводородный газ. За нарушения продавцы могут получить штраф до 100 тысяч рублей, передает ТАСС.

В регионе такое решение приняли на фоне участившихся случаев газовой токсикомании у подростков. Несовершеннолетние увлекались сниффингом — так называется процесс вдыхания паров бытового газа. Чаще всего местная молодежь использовала для этого зажигалки. Теперь в магазинах при их покупке будут требовать паспорт.

Отмечается, что закон о запрете продажи зажигалок ввели по просьбе родителей, представителей медицинского сообщества и правоохранительных органов. В пресс-службе одного из депутатов, инициировавших введение ограничений, отметили, что в автономном округе также будут продолжать активную профилактическую работу.

Вдыхание паров бытового газа может вызвать аритмию и даже остановку сердца. Как сообщает газета «Полярный круг», в 2018 из-за опасного увлечения на Ямале погибли двое несовершеннолетних. Всего в России за этот же период из-за сниффинга скончались 154 человека, в основном это подростки в возрасте от 14 до 17 лет.