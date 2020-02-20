В Москве охранники избили выступающих против строительства многоэтажки в Раменках. Среди них — двое депутатов Мосгордумы

В московском районе Раменки сотрудники частного охранного предприятия застройщика многоэтажки на Мичуринском проспекте ООО «Найоме-Инвест» избили двоих депутатов Мосгордумы Екатерину Енгалычеву и Евгения Ступина, а также местных жителей, которые выступают против строительства дома. Об этом «МБХ медиа» рассказал сам Ступин.

На Мичуринском 30Б застройщик пытается завезти стройтехнику на стройку прямо по газонам и тротуарам.



Местные жители противостоят ЧОПу и строителям.



Кругом полиция и скорая. Есть жертвы, увезены на каталках в КСП pic.twitter.com/uV0InkUFYu — Блинчиков🔞 (@blin4ikoff) February 20, 2020

По словам депутата, в результате произошедшего пострадали 10-20 человек, полиция на произошедшее не реагировала. Пострадавшие написали заявление в правоохранительные органы.

Накануне Енгалычева сообщила в своем телеграм-канале, что связанные с застройщиком люди заблокировали ее в машине с двух сторон. В ходе вчерашних столкновений автомобили депутата и одного из жителей были повреждены, а одна из жительниц получила сотрясение мозга.

Жители Раменок с прошлого года выступают против строительства нового жилого комплекса, рассказывала Русская служба «Би-би-си». Они организовали круглосуточное дежурство на месте застройки, в середине января там тоже произошла драка с охранниками.

«Найоме-Инвест» местные жители и СМИ связывают с группой компаний «Ташир». Один из документов на строительство согласовали и утвердили гендиректоры предприятий, подконтрольных ей, отмечала «Би-би-си». В «Ташире» и «Найоме-Инвесте» на запросы СМИ не ответили.