В бюджете остались неизрасходованными более триллиона рублей. Мишустин считает, что это «недопустимо много»

По итогам 2019 года в бюджете осталась непотраченной недопустимая сумма денег. Об этом на заседании кабмина заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает РБК.

«В сегодняшнем отчете Счетной палаты об исполнении бюджета за прошлый год приводятся цифры неизрасходованных средств — около 1,1 триллиона рублей, что недопустимо много», — отметил председатель правительства.

Он пояснил, что произошло это, в основном, из-за сложной системы госзакупок, и поручил министру финансов Антону Силуанову разработать поправки к соответствующему закону для более четкого и прозрачного процесса госзакупок. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ранее связал сложившуюся ситуацию проблемами в системе госуправления и неудовлетворительной работой чиновников.

В этом году на реализацию госконтрактов в бюджете заложено 4,6 триллиона рублей, на данный момент из них потрачено лишь 10%. Премьер подчеркнул, что все это, в том числе, тормозит выполнение обязательств государства по нацпроектам.