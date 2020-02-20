Музыканта Сергея Шнурова приняли в «Партию Роста», возглавляемую бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. Видео со съезда партии опубликовал Znak.com.

Сергей Шнуров стал членом «Партии Роста». Он может возглавить ее список на выборах в Госдуму



Видео: https://t.co/bhT1SU13ef pic.twitter.com/XhNCHvbjGD — «Бумага» (@paperpaper_ru) February 20, 2020

«Мне кажется, что я вам пригожусь. Совершенно точно, по крайней мере, внесу яркие краски, буду называть вещи своими именами, — сказал Шнуров. Со мной будет явно веселей».

Как утверждал источник «Открытых медиа» в партии, Шнуров якобы возглавит список «Партии Роста» на думских выборах в 2021 году. Однако позже ее официальный представитель заявил, что вопрос о первом месте музыканта в списке пока не обсуждался.

Собеседник «Открытых медиа» рассказал, что указание принять Шнурова в партию поступило из администрации президента. Однако в Кремле, по его словам, вызвало опасения то, что у музыканта низкий рейтинг среди россиян, особенно среди женщин.

Заместитель председателя «Партии Роста» Виктор Звагельский в разговоре с «Новой газетой» заявил, что решение принять Шнурова в партию созрело достаточно давно.

«Для нас это и элемент поднятия рейтинга, мы этого не скрываем. Когда мы привлекаем людей, мы ориентируемся на людей self-made, то есть тех, кто начали с нуля. Это касается и бизнеса, и медийных персон. Сергей начинал с нуля и сделал очень успешный музыкальный коллектив. То есть это человек нашей формации. И нас он всегда интересовал и всегда нравился. Любая партия хочет привлекать известных и любимых потенциальными избирателями лиц», — объяснил член партии.

По его словам, Шнуров «увидел в людях в “Партии Роста” то, что подвигло его пойти в политику». Если бы он хотел делать свою политическую карьеру спокойно и без проблем, наверное, он бы примкнул к “Единой России”, но это был бы уже не Сергей Шнуров», — считает Звагельский.

«Медуза» рассказывала, что к думским выборам власти хотят создать примерно десять новых партий для создания видимости конкуренции. По ее данным, Шнурова рассматривали как одного из возможных лидеров нового проекта.