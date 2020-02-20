В Красноярске помощник экс-депутата сбил корреспондента ВГТРК во время интервью

В Красноярске сбили корреспондента «России» Павла Брыкина во время попытки взять интервью, сообщила редакция телеканала. За рулем был помощник бизнесмена и экс-депутата краевого парламента Анатолия Быкова Алексей Талюх, добавляет «7 канал».

Инцидент произошел на улице Чернышевского: Талюх отказался отвечать на вопросы во дворе своего дома и наехал на Брыкина. Пострадавшего сотрудника ВГТРК, как сообщили в красноярском СК, доставили в больницу «с серьезными травмами», однако госпитализация ему не потребовалась.

Быков был депутатом заксобрания Красноярского края с 1997 по 2016 годы и председателем Совета директоров Красноярского алюминиевого завода; сейчас он возглавляет красноярское отделение провластной партии «Патриоты России». «Новая газета» ранее называла его лидером местного «теневого сообщества» и «теневым губернатором»: в 1990-х его подозревали в десятках убийств и похищений, а в 2000-х осудили условно на 6,5 лет за организацию покушения на убийство.