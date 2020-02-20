В Москве арестовали шестерых граждан Кыргызстана по делу о создании экстремистской организации

Мещанский суд Москвы арестовал по делу о создании экстремистской организации шестерых выходцев из Кыргызстана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Пока идет расследование Айбек Мамажунусов, Мурзы Кушуев, Айбек Халматов, Асан Уулу, Артык Калбаев и Алтынбек Козонов проведут месяц в СИЗО. Суд вынес это решение на следующий день после того, как ФСБ отчиталась о задержании семерых участников международного религиозного движения «Таблиги Джамаат» (признано в России экстремистской организацией и запрещено).

Предположительно, речь идет об одних и тех же людях: на это указывают схожая статья обвинения, число арестованных и дата задержания. Кроме того, накануне в спецслужбе сообщили о том, что задержанные, которых заподозрили в пропаганде якобы экстремистской идеологии и «вербовке» сторонников, являются уроженцами стран Центральной Азии.

В самом Кыргызстане религиозное движение «Таблиги Джамаат», занимающееся пропагандой ислама фундаменталистского толка, не запрещено. Год назад парламент страны обсуждал вопрос о судьбе организации и пришел к выводу, что она занимается благотворительностью и не представляет угрозы, сообщает «Радио Азаттык». Это же мнение разделяют и эксперты информационно-аналитического центра «Сова», по данным которых члены движения не были когда-либо замечены в призывах к насилию.

Тем не менее, в Казахстане, Узбекистане, Китае и Таджикистане движение объявлено вне закона. В России его внесли в реестр экстремистских организаций в 2009 году, заподозрив его членов в поддержке международных террористов. Три года назад ФСБ задержала 69 сторонников этого религиозного направления.