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В Полтавской области произошли столкновения между полицией и выступающими против размещения эвакуированных из Китая граждан

Общество

 

В поселке Новые Санжары Полтавской области Украины произошли столкновения между жителями и полицией из-за того, что эвакуированных из китайского Уханя хотят разместить на карантин в местном медцентре. Об этом сообщил телеканалу «Наш» представитель Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев. 

Он уточнил, что столкновения начались около 7:00 по местному времени (6:00 мск). Утром в поселок приехала полиция и попыталась убедить протестующих, чтобы они «митинговали мирно». Однако некоторые участники акции, по его словам, начали столкновения. С ними полицейские провели разъяснительную работу. 

Пострадавших, по предварительным данным, нет. Полиция отмечает, что протестующие перекрыли дорогу межрегионального значения. 

С протестующими встретился глава полтавской госадминистрации Олег Синегубов. Он призвал всех «быть взвешенными и сдержанными, не паниковать».

Президент Украины Владимир Зеленский осудил протесты в Новых Санжарах. «Попытки перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины на Украину – этим мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера. Особенно если учесть, что большинство пассажиров – люди, которым меньше 30 лет», – заявил он в фейсбуке. 

Самолет с 45 украинцами и 27 иностранцами на борту приземлился в аэропорту Борисполя для дозаправки. МВД Украины со ссылкой на медиков и экипаж сообщило, что все находящиеся в самолете здоровы. 

После дозаправки самолет полетит в Харьков, откуда эвакуированных доставят в медцентр в Новых Санжарах. Зеленский отметил, что учреждение полностью изолировано и «никакой бактериологической опасности» нет. 

Теги:
em, коронавирус, украина, протесты

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