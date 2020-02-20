В Екатеринбурге «заминировали» все школы и детские сады

В Екатеринбурге неизвестный сообщил о минировании всех городских школ и детских садов. Также «заминировано» здание Арбитражного суда Свердловской области. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты».

Несмотря на сообщение о минировании, эвакуация пока не производится. Здания образовательных учреждений осматривают их руководители совместно с сотрудниками полиции.

В предыдущий раз аналогичное сообщение о минировании всех екатеринбургских образовательных учреждений поступало месяц назад — 23 января 2020 года. Тогда никаких взрывных устройств обнаружено не было.

Традиционное сообщение о минировании 20 февраля поступило и в суды Санкт-Петербурга. Неизвестные в письме вновь потребовали от православного бизнесмена Константина Малофеева «вернуть» 120 биткоинов, якобы украденных им с криптобиржи WEX, и анонсировали волну лжеминирований «Газпром Арены» на Евро-2020 в Петербурге.

«Крепитесь, люди, скоро лето, начнется Евро-2020, тогда и будет пущена волна звонков на стадионы, транспорт, гостиницы, общепит, школота пусть отдохнет, а судьи поработают», — написали анонимы с электронного ящика, зарегистрированного на пользователя «Респект Водонаевой» (телеведущая Алена Водонаева в феврале была объектом критики среди чиновников из-за ее поста о российской демографической политике).