В Петрозаводске начались пикеты против индексации пособий на 21 рубль

Жители Петрозаводска вышли на пикеты против принятого сегодня парламентом Карелии сразу в двух чтениях законопроекта об индексации ежемесячных выплат ветеранам труда и другим льготникам на 21 рубль в месяц.

Фото: Валерий Поташов

В пикетах участвуют 15 человек. Участники акции вышли с плакатами «21 рубль — ваша красная цена».

Законопроект внесли губернатор Артур Парфенчиков и «Единая Россия» после решения Конституционного суда республики, который посчитал незаконным отсутствие индексации выплат в течение 11 лет.

Фото: Валерий Поташов

При этом денежное содержание главы региона только за прошлый год выросло в полтора раза и превысило 7 млн рублей. Партия «Яблоко» предлагала индексировать выплаты ветеранам на 1000 рублей, но парламентское большинство это предложение не поддержало.

Сейчас ветеран труда в Карелии получает ежемесячно 700 рублей. После повышения выплата составит 721 рубль. Жертвам репрессий прибавят на 2 рубля больше.

В середине февраля глава Петрозаводского отделения КПРФ подполковник ФСБ в отставке Сергей Андруневич на заседании республиканского парламента в знак протеста против этой индексации вручил депутатам-единоросам туалетную бумагу: «На вашу индексацию ветеранских выплат я смог купить два рулона туалетной бумаги. Отдаю ее вам, чтобы вы использовали по назначению», – говорил он.