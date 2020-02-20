Хабаровского студента приговорили к 8 годам колонии за подготовку теракта в школе

В Хабаровске 1-й Восточный окружной военный суд накануне признал 19-летнего студента Александра Онуфриенко виновным в подготовке расcтрела в школе №30. Его приговорили к 8 годам лишения свободы, сообщили «Хабаровскому краю сегодня» в пресс-службе ФСБ.

Юношу задержали в конце февраля прошлого года, после того как он записался на сайте госуслуг для получения лицензии на приобретение охотничьего гладкоствольного оружия. По версии ФСБ, он был последователем идеологии «колумбайна» и хотел устроить стрельбу в школе, которую закончил сам и где преподавала его мать.

СМИ сообщали, что на допросе Онуфриенко признался, что планировал нападение в школе и считал своим кумиром устроившего теракт Александра Брейвика: «Хотел убивать школоту», — говорил подросток. В ходе обысков, согласно сообщению ФСБ, у него нашли обрез и около сотни патронов к нему, поясную разгрузку для переноски боеприпасов и листовки запрещенного в России «Русского национального единства».

Выпускником школы №30 также был Антон Конев, устроивший нападение в хабаровском управлении ФСБ; мать Онуфриенко в свою очередь была его классным руководителем. В апреле 2017 года Конев выманил находившихся в приемной ФСБ людей на улицу, а затем открыл огонь из пистолета Ярыгина. После он забрал автомат Калашникова у убитого сотрудника ФСБ и начал беспорядочно стрелять уже из него. Также погиб посетитель приемной, еще один человек был ранен.