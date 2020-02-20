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Суд в Воронежской области отпустил по УДО фигуранта «макового дела» Александра Полухина
Вера Челищеварепортер, глава отдела судебной информации
Воронежский областной суд освободил условно-досрочно фигуранта «макового дела» 62-летнего Александра Полухина.
Отставного офицера и всю его семью: жену, ее сестру и дочь, владевших семейным кафе «Очаг» — в 2015 году осудили за продажу кондитерского мака. Существовавшая тогда ФСКН квалифицировала это как «сбыт наркотиков». Александр Полухин получил 8,5 лет строгого режима, его родные — по 8 лет и 3 месяца. По аналогичным обвинениям ФСКН в тот период были осуждены сотни мелких торговцев и бакалейщиков.
В понедельник, 17 февраля, по УДО из колонии в Орловской области также освободили дочь Александра Полухина Евгению. Срок УДО у ее мамы Марии Полухиной и тети Нины Чурсиной наступит в 2021 году. Сейчас пенсионерки находятся в колонии, у одной из них диагностировали рак.
Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова за последний год неоднократно высказывалась в поддержку как семьи Полухиных, так и всех остальных фигурантов «маковых дел», отмечая несправедливость их уголовного преследования.