Бизнес-омбудсмен: число уголовных дел против предпринимателей выросло на треть

За последний год в России участились случаи уголовного преследования представителей бизнеса несмотря на заявления властей о необходимости снизить давление на предпринимателей. Об этом «Ведомостям» сообщил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Согласно сводным данным правоохранительных органов, в 2019 году было зарегистрировано 317 627 уголовных дел, что на 37% больше, чем в прошлом году. При этом, отмечает Титов, большинство из них возбудили по статьям, позволяющим следствию трактовать любое неисполнение договорных обязательств как мошенничество (ст. 159–159.6 УК).

Часто до суда эти дела не доходят, за год их число практически не изменилось: в 2019 году на рассмотрение были переданы 68 828 дел. Многие из них надолго остаются незакрытыми: расследование не ведется, однако окончательного решения по ним не принято.

С другой стороны, уточнил бизнес-омбудсмен, в этой сфере наблюдаются и положительные изменения. Он привел в пример предложение главы Верховного суда о передаче дел о преступлениях бизнеса на рассмотрение суда присяжных, а также снижение числа арестов по экономическим статьям.