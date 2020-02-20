Депутат КПРФ Сергей Шаргунов предложил амнистировать фигурантов «московского дела»

Депутат Госдумы от партии КПРФ Сергей Шаргунов внес законопроект об амнистии к 75-летию Победы, предполагающий освобождение осужденных участников протестов в Москве, которые прошли летом прошлого года. Он опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Документом предлагается освободить от наказания людей, привлеченных к ответственности впервые и совершивших преступления по неосторожности, а также приговоренных к срокам до пяти лет. В законопроекте говорится и об амнистии получивших условные сроки и наказания, не связанные с лишением свободы, а также тех, кому смягчили приговор, или людей, которым осталось отбывать наказание меньше года.

Среди статей УК, осужденных по которым предлагает амнистировать Шаргунов:

ч. 2, 3, 4 ст. 212 (массовые беспорядки);

ст. 212.1 УК (неоднократное нарушение правил проведения митинга);

ч. 1 ст. 318 УК (применение неопасного для здоровья насилия в отношение представителя власти).

Депутат уточнил «Коммерсанту», что фигуранты «московского дела» попадут под амнистию, так как совершили преступление впервые и получили сроки меньше пяти лет. «Эти люди заслуживают милосердия, — заявил Шаргунов. Не сомневаюсь, что коллеги по фракции эту инициативу поддержат и что здравый смысл возобладает, тем более в преддверии 75-летия Победы».

Две недели назад представители фракций Мосгордумы от «Яблока», КПРФ и «Справедливой России» внесли проект амнистии к 75-летию Победы, предусматривающий освобождение от наказания осужденных по делу о протестах в Москве. Его внесут в Госдуму при условии поддержки московским парламентом. В нижней палате парламента уже находится проект амнистии, который предложил депутат от ЛДПР Сергей Иванов, а управление администрации президента рассматривает вариант, предложенный Советом по правам человека.