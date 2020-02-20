Мадуро объявил о чрезвычайной ситуации в энергетике Венесуэлы после введения новых санкций США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о чрезвычайной ситуации в энергетике, а также о создании президентской комиссии для реструктуризации нефтяной промышленности и обеспечения энергетической безопасности страны. Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, Мадуро распорядился в два раза увеличить объем добычи нефти — до 2 миллионов баррелей в день. «Санкции, блокада — я больше не приму никаких оправданий», — заявил президент, уточнив, что принятые меры помогут ему защитить страну от «империалистической агрессии».

Мадуро назначил главой комиссии вице-президента по экономике Тарека Эль-Айссами, в ее работе также примут участие министр нефти Мануэль Кеведо, министр обороны Владимир Падрино и другие члены кабмина.

Подобные решения венесуэльский лидер принял после того, как Минфин США включил в санкционный список дочернюю трейдинговую компанию «Роснефти» Rosneft Trading за посредничество в продаже и транспортировке венесуэльской нефти.