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Мадуро объявил о чрезвычайной ситуации в энергетике Венесуэлы после введения новых санкций США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о чрезвычайной ситуации в энергетике, а также о создании президентской комиссии для реструктуризации нефтяной промышленности и обеспечения энергетической безопасности страны. Об этом сообщает Reuters.
Кроме того, Мадуро распорядился в два раза увеличить объем добычи нефти — до 2 миллионов баррелей в день. «Санкции, блокада — я больше не приму никаких оправданий», — заявил президент, уточнив, что принятые меры помогут ему защитить страну от «империалистической агрессии».
Мадуро назначил главой комиссии вице-президента по экономике Тарека Эль-Айссами, в ее работе также примут участие министр нефти Мануэль Кеведо, министр обороны Владимир Падрино и другие члены кабмина.
Подобные решения венесуэльский лидер принял после того, как Минфин США включил в санкционный список дочернюю трейдинговую компанию «Роснефти» Rosneft Trading за посредничество в продаже и транспортировке венесуэльской нефти.