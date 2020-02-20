В Магадане самолет Ан-2 ударился о землю при взлете. У пятерых пострадавших сломан позвоночник

Вылетевший из аэропорта Магадана самолет Ан-2 совершил жесткую посадку рядом с его взлетно-посадочной полосой. Об этом сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК. ТАСС уточняет, что он не смог набрать нужную высоту и ударился хвостом о землю.

Погибших в результате инцидента нет. Всего на борту лайнера находились 14 человек, 12 пассажиров и двое членов экипажа. По данным СК, 13 из них доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи. МЧС сообщает о семи пострадавших.

Министр здравоохранения и демографической политики региона Сергей Чеканов сообщил, что состояние пяти пострадавших медики оценивают как средней тяжести, у них диагностировали переломы позвоночника. Еще пятерых отпустили из больницы, двух других – обследуют.

Самолет должен был доставить вахтовых рабочих в поселок Семчан Магаданской области, уточняет Интерфакс. В правительстве Магаданской области агентству сообщили, что воздушное судно принадлежит компании «Т-Цемент». По данным системы СПАРК, она занимается добычей руд и песков драгоценных металлов.

По факту произошедшего СК возбудил дело о нарушении правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна (ч. 1 ст. 263 УК). Следствие рассматривает две версии случившегося техническая неисправность самолета и нарушение правил пилотирования. Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку случившегося.