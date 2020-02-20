Путин объяснил решение выдвинуть Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин рассказал, как принималось решение об отставке правительства Дмитрия Медведева и как выбирался кандидат на пост нового премьер-министра. Об этом президент заявил в интервью ТАСС.

«У нас отношения с Дмитрием Анатольевичем [Медведевым] очень открытые, товарищеские, дружеские много лет. У нас секретов друг от друга нет. Поэтому мы с ним это [отставку]обсуждали», — заявил Путин, не уточнив, кто еще был в курсе о планах сменить правительство и когда было принято это решение.

Президент также уточнил, что изначально Михаила Мишустина не было в списке кандидатов на пост премьер-министра: Путину предложили четыре кандидатуры, но он решил выбрать на эту должность главу ФНС из-за его личных и деловых качеств.

«Учитывалось даже не то, что он провел ее, цифровизацию, в своем ведомстве, а то, что он стал реально специалистом в этой области. Хорошим практиком, который понимает, что надо делать, знает, как это делать, и делает, добивается конкретного результата», — отметил Путин.

Об отставке правительства России премьер-министр Дмитрий Медведев объявил 15 января после послания президента Федеральному Собранию. Новым премьером стал экс-глава ФНС Михаил Мишустин.