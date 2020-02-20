Еще у двух россиян на борту Diamond Princess обнаружили коронавирус. Двое пассажиров лайнера скончались

Еще у двух россиян на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся у берегов Японии, диагностировали коронавирус. Об этом сообщило российское посольство в фейсбуке.

В ближайшее время их планируют доставить в больницы. Заболевшие россияне чувствуют себя нормально, у них нет ярко выраженных симптомов, отметили в посольстве.

Четверо россиян из 24 находившихся на борту покинули лайнер. Они должны вернуться на родину в ближайшее время.

Япония также сообщила о гибели двух своих граждан, которые были пассажирами Diamond Princess. Их госпитализировали с коронавирусом две недели назад.

Всего на судне Diamond Princess более 3,5 тысяч пассажиров из 50 стран. Число зараженных коронавирусом превысило 600 человек, ранее сообщалось о двух россиянах среди них.

Карантинный период на лайнере завершился накануне. Те, у кого не нашли коронавируса, начали сходить на берег. Заболевшие пассажиры продолжат лечение на борту Diamond Princess.