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Открытое письмо книгоиздателей в поддержку осужденных по «делу Сети». «Новая» — поддерживает
Что произошло за ночь 20 февраля. Коротко
«Новая газета»редакция
- В немецком городе Ханау в двух кальянных произошла стрельба, в результате которой погибли девять человек. Нападавший сначала застрелил троих человек в одном заведении, а потом направился в другой бар. Тело предполагаемого стрелка обнаружили в его доме, рядом с ним был еще один труп.
- Президент Владимир Путин рассказал, как выбирал претендента на пост премьер-министра. По словам Путина, в предложенном списке кандидатов не было Михаила Мишустина, но в итоге он выбрал его, так как он был специалистом в области цифровизации.
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Еще у двоих россиян, находящихся на круизном лайнере у берегов Японии, обнаружили коронавирус. Кроме того, на судне, которое стоит на карантине, погибли два пассажира — мужчина в возрасте 87 лет и женщина в возрасте 84 лет.
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Частный самолет Ан-2 сразу после взлета совершил жесткую посадку в аэродроме Магадан-13. Из 14 человек находящихся на борту, пострадали семь. У двоих диагностировали компрессионный перелом позвоночника.
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о чрезвычайной ситуации в энергетике из-за санкций США. Он создал комиссию, которая должна будет разработать меры для обеспечения энергетической безопасности страны.
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